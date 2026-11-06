Ульяновские прокуроры проверяют капремонт ДК в Большом Нагаткино

Общество 06.11.2026 09:35

Прокуратура Цильнинского района проводит проверку капитального ремонта районного дома культуры в селе Большое Нагаткино. Ранее директору подрядной организации было объявлено предостережение из-за угрозы срыва сроков по контракту, после чего подрядчик активизировал работу на объекте.В ходе выезда на место прокурор района оценивает ход ремонтных работ. Проверка направлена на соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.В случае выявления нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.