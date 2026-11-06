Ульяновские спортсмены завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Спорт 06.11.2026 13:07

Ульяновские спортсмены взяли пять медалей на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Тюменский меридиан» (1–5 ноября, Тюмень): два золота, серебро и две бронзы.Среди взрослых Иван Королёв («Орион») завоевал бронзу в личном зачёте и серебро в паре с Викторией Тимофеевой. У юниоров 15–17 лет Дмитрий Аникин («Симбирск») победил в индивидуальном выступлении и взял бронзу в паре с Кристиной Арсентьевой. Золото также принесло групповое выступление по танцевальной гимнастике среди участников 12–14 лет.Призёры представляют школы «Симбирск», ЦДТ № 5 и «Орион».