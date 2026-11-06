Ульяновские спортсмены завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Спорт

Ульяновские спортсмены завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Ульяновские спортсмены взяли пять медалей на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Тюменский меридиан» (1–5 ноября, Тюмень): два золота, серебро и две бронзы.Среди взрослых Иван Королёв («Орион») завоевал бронзу в личном зачёте и серебро в паре с Викторией Тимофеевой. У юниоров 15–17 лет Дмитрий Аникин («Симбирск») победил в индивидуальном выступлении и взял бронзу в паре с Кристиной Арсентьевой. Золото также принесло групповое выступление по танцевальной гимнастике среди участников 12–14 лет.Призёры представляют школы «Симбирск», ЦДТ № 5 и «Орион».