Ульяновский режиссёр снял фильм об Аксакове

Культура 02.11.2026 14:30

Ульяновский режиссёр Сергей Бурцев выпустил документальный фильм «Аксаковы. Возвращение имени» о писателе Сергее Тимофеевиче Аксакове и истории его рода. Картина обращается к симбирским корням семьи и к тем, кто сегодня сохраняет её наследие.Бурцев известен как автор рекламных роликов, игрового и документального кино: «Любимый город» (2011), «Последний ветеран» (2023), «Матросов» (2024), «Вольсов. Влюблённый в город» (2024) и другие.Идея фильма возникла во время сотрудничества с Центром православной культуры. Режиссёр побывал в родовом гнезде Аксакова — селе Аксаково в Майнском районе Ульяновской области. Его поразило это место: тишина, спокойствие, природа. «Аленький цветочек» знают практически все, а историю семьи писателя и её связь с Ульяновской областью — гораздо меньше, отметил он.Съёмки проходили в самом Аксаково: храм, усадьба, природа, общение с местными жителями и хранителями места. Режиссёра особенно впечатлили рассказы спикеров — историка Андрея Пашкина о том, как Аксаков сохранил устные предания, и местного жителя Алексея Силанина о доме, где жили его дедушка и бабушка.Самым живым в этой истории оказались люди. Матушка Магдалина много лет восстанавливает храм, местные жители помнят село прежним и возвращаются туда, на «Аксаковскую осень» приезжают те, кто здесь когда-то жил. Режиссёра интересовало, почему человек готов годами заниматься этим местом.В фильме есть реальные герои и их интервью, а исторические эпизоды показаны через компьютерную графику, в том числе ИИ, — как художественная реконструкция. За картинкой стоит большая работа: изучение материалов, правки, устранение артефактов. Граница понятная: реконструкция помогает представить прошлое, но не служит доказательством исторического факта.Жёсткой рамки по хронометражу не было, продолжительность искали на монтаже — получилось 21 минута. Хотелось бы, чтобы фильм посмотрели и те, кому интересны история, литература, родной край, и те, кто просто любит узнавать новое. Специальная подготовка не нужна. Картина подходит для фестивалей, образовательной среды, телевидения и интернета. Главное — чтобы после просмотра захотелось узнать об Аксаковых больше, открыть книгу или приехать в эти места.Сейчас запускается работа над фильмом о Николае Михайловиче Карамзине. Режиссёр продолжает заниматься историями людей, связанных с родной землёй.