Ульяновскую область хотят накрыть симбирцитовым зонтом

Общество 05.11.2026 11:45

Губернатор Алексей Юрьевич Русских объявил о формировании единого бренда региона — «Симбирцитовый край». Концепцию обсудили на форуме креативных индустрий в середине октября; первые шаги могут получить федеральную поддержку. По словам главы Фонда креативных индустрий Елены Давыдовой, бренд объединит разные творческие отрасли — дорожные карты пока в разработке.В Ульяновске уже выпускают симбирцитовые продукты: Кристина Митина («КМ Шоколатье») вместе с музеем «Симбирцитовая зала» делает конфеты и шоколад в соответствующей палитре. Её десерт «Симбирцит» вышел в финал конкурса «Золотое сечение кондитерского искусства». Набор конфет 120 г стоит 1800 рублей.Главный двигатель бренда — компания «Аммонд» Владлены Натариус (сувениры, украшения, интерьер, «Симбирцитовая зала»). Летом она подала заявку на грант Президентского фонда культурных инициатив на передвижное арт-пространство «Край симбирцитовый» — 20,5 млн рублей, половину вкладывают авторы. Планируются арт-объекты, украшения, одежда, картины и конфеты; выставки пройдут в Ульяновске и Москве.«Симбирцит — уже не просто камень, а региональный бренд, который накрывает разные сферы деятельности», — говорит Натариус.С 2025 года за Ульяновской областью закреплено НМПТ на симбирцит: другие производители могут использовать название, подтвердив место происхождения и качество. «Теперь где-либо ещё не смогут найти камень и назвать его симбирцитом», — подчеркнула она.