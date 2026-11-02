Уроки без лицензии: как в Ульяновске «Наша школа» работала без разрешения

Образование 02.11.2026 07:09

История о том, как семейное обучение может превратиться в школу без лицензии, обедов и гарантий безопасности — и почему суд назвал это нарушением, даже если родители были не против.В Ульяновске некоторые родители выбирают для своих детей семейное обучение («семейное образование»). По сути, это альтернатива школьному обучению.— В Ульяновске существует множество групп и сообществ для семей с семейным обучением, — рассказывает Анна, мама одного из учеников. — Дети социализируются через различные внешкольные кружки: театр, музыку, спорт. Эта модель не обязательно приводит к изоляции.Однако прокуратура и Министерство просвещения выяснили, что многие дети обучаются в нелицензированных онлайн-школах или частных школах и не прикреплены к местным школам для сдачи промежуточных аттестаций. Это затрудняет контроль качества образования. По статистике, только 29% из 2586 детей, находящихся на семейном обучении в регионе, прошли промежуточную аттестацию в установленном порядке.История с «Нашей школой» — тому подтверждение.…В арендованных помещениях по трём адресам — школьные доски, парты, учебники, расписание. Дети младшего и среднего школьного возраста приходят сюда не за дополнительными кружками, а за полноценной школьной программой: литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир — для начальной школы; русский язык, литература, алгебра, геометрия, биология, география, история — для основной. А ещё в одном из помещений — «Арт-пространство», «Школа журналистики», «Керамика», «Движение — жизнь: сила и ловкость».Всё это называлось «Семейная школа „Наша школа"». Но лицензии на образовательную деятельность у неё не было.Картина масломПрокуратура Заволжского района вместе со специалистами областного Министерства просвещения и воспитания пришла с проверкой. Картина, которую они увидели, мало походила на частные уроки: оборудованные классы, дидактические материалы, учебно-методические комплексы, расписание занятий. В помещениях были дети.При этом в сводном реестре лицензий сведений о разрешении на образовательную деятельность по этим адресам не значилось.По закону родители этих детей сами отвечают за образование ребёнка, а школа лишь проводит промежуточную аттестацию. Такой школой стала «Средняя школа № 64» в Новом городе. По информации городского Управления образования, на семейном обучении там находилось 238 несовершеннолетних, в том числе дети, учившиеся в «Нашей школе».Иными словами, фактически дети учились у предпринимателя — без лицензии. Родители заменили получение образования в лицензированном муниципальном учреждении на обучение в школе, у которой такого разрешения не было.Помимо отсутствия лицензии, в справке Министерства просвещения и воспитания отмечалось, что ни по одному из трёх адресов не было мест для приёма пищи детьми. Только микроволновки, электрические чайники и кулеры с водой. То есть полноценных обедов для школьников не организовывалось. Не имелось документов о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, гигиенических нормативов и норм пожарной безопасности. Не были представлены сведения об отсутствии судимостей у педагогов-репетиторов, хотя документы об их образовании были.«Это частные уроки» Частный предприниматель Людмила настаивала: никакая это не школа, а репетиторство. С родителями заключались договоры на оказание репетиторских услуг, преподаватели были самозанятыми — плательщиками налога на профессиональный доход, а не её работниками. А репетиторская деятельность, по её мнению, лицензированию не подлежит.Кстати, к моменту апелляции она привела и другие доводы: деятельность ИП прекращена 16 июня 2026 года, договоры расторгнуты 29 мая — в день вынесения решения, аренда помещений тоже прекращена. Жалоб от родителей и учеников не было. Проверку, по её словам, провели без надлежащего решения и без уведомления. А срок в 15 рабочих дней на получение лицензии она сочла нереальным.Что решил судСуд внимательно изучил договоры — и увидел в них совсем не частные уроки. Преподаватель обязывался вести занятия по конкретному предмету согласно образовательной программе определённого класса с учётом требований ФГОС — для 5–9 классов или 1–4 классов. В договорах были прописаны продолжительность учебного года, каникулы, периодичность, сроки и время занятий, длительность одного урока.Суд разъяснил: репетиторство — это дополнительные занятия вне рамок образовательных программ, помощь в усвоении знаний, подготовка к аттестации. А здесь дети получали базовые знания в рамках утверждённых общеобразовательных программ. Это уже образование, а значит, лицензия обязательна.Доводы о прекращении статуса ИП и расторжении договоров суд отклонил: это не отменяет того, что нарушения были.Заволжский районный суд признал действия предпринимателя незаконными и обязал получить лицензию на образовательную деятельность по основным программам начального и основного общего образования и дополнительным общеобразовательным программам — в течение 15 рабочих дней. Плюс госпошлина 3 000 рублей в бюджет города.- Недавно Ульяновский областной суд оставил это решение без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Определение вступило в силу сразу. В течение трёх месяцев его ещё можно обжаловать в Шестом кассационном суде в Самаре, - сообщили в облсуде.