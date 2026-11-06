Ушёл из жизни экс-руководитель УльГЭС Виктор Шингаров

Общество 06.11.2026 05:20

В Ульяновске скончался Виктор Павлович Шингаров — ему было 84 года. Вся его профессиональная жизнь была связана с УльГЭС: он пришёл на предприятие в 1970 году, а в 1990-м, в сложный для страны период, принял на себя руководство организацией.Виктор Павлович, кандидат технических наук, охотно передавал знания молодёжи. Он преподавал на кафедре «Электроснабжение» энергетического факультета УлГТУ в должности профессора, и его лекции помогли становлению многих будущих специалистов.Звания заслуженного энергетика России и почётного работника ЖКХ РФ отражают значимость его вклада в отрасль. Коллеги помнят его как мудрого наставника, студенты — как образец профессионализма. Прощание с Виктором Павловичем Шингаровым пройдёт 6 ноября в 10:00 по адресу: улица Юности, 6.