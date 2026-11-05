В центре Ульяновска перекроют дорогу из-за футбольного матча

Общество 05.11.2026 08:02

Сегодня, 5 ноября, в центре Ульяновска вводятся временные ограничения для автомобилистов. Причиной стала встреча шестого раунда Пути регионов Кубка России по футболу.Как уточнили в МБУ «Правый берег», проезд будет закрыт на участке улицы Андрея Блаженного — от переулка Комсомольского до улицы Гончарова. Ограничения будут действовать пять часов: с 18:00 до 23:00.Водителей просят заранее планировать маршруты объезда и учитывать временные изменения при выборе парковочных мест.