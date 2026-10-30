В Цильнинском районе полог с МАЗа отбросило на КамАЗ

ДТП 30.10.2026 12:34

В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Трагедия случилась утром 29 октября — около 06:45 — на пятом километре трассы Цильна — Тагай — Чертановка.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за рулём одного из транспортных средств находился 58-летний мужчина. По предварительным данным, во время движения МАЗа с прицепом, которым управлял 53-летний водитель, полог отбросило на встречный КамАЗ. Именно за рулём этого грузовика и находился погибший.От полученных травм водитель КамАЗа скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.