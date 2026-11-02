В Димитровграде ищут неуловимый источник загадочной гари

Происшествия 02.11.2026 05:58

Димитровградцы жалуются на запах гари, который стоит по всему городу. Откуда он — загадка.В Димитровграде разразился скандал — горожан травят непонятным запахом гари. В соцсетях обсуждают проблему.Люди пишут, что «над лесом в западной части города (район ул. Курчатова и радиологического центра) опять дым и запах гари».Екатерина:«Началось год-два назад. До этого не было такого. Как стали лес валить, так не продохнуть».Другие отмечают: «На дворе 21 век, есть вертолёты, дроны. Ситуация чрезвычайная!!! Неужели так сложно найти источник возгорания??? Сколько больных людей сейчас мучается! Этим дышат дети!!!»«Это же не маленький костерчик. Почему зациклились на лесе? Может, не там вообще источник?»«Дым дошёл и до Верхнего пруда, и до Химмаша, и запах не древесного дыма, а какой-то гари, аж в горле першило и кашель».Ольга: «Весь Порт в смоге, дышать невозможно».Власти отреагировали. Вчера вечером, 1 ноября, глава города Сергей Сандрюков вместе со специалистами муниципального контроля проверили предполагаемые места сжигания древесных остатков.— Обследовали обширную территорию возле лесного массива за улицей Курчатова, однако следов возгорания, тления и задымления не обнаружили, — сообщил глава города.По предварительным предположениям, запах гари может доноситься со стороны Мулловки. Поиски возможного источника дыма продолжатся, ситуация остаётся на контроле городских властей.