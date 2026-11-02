В Димитровграде осудили жителя Татарстана за телефонное мошенничество

Происшествия 02.11.2026 06:07

Димитровградский городской суд Ульяновской области вынес обвинительный приговор уроженцу Республики Татарстан, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Как установлено судом, в октябре 2025 года молодой человек, следуя указаниям неустановленного куратора, полученным через мессенджер, обманным путём завладел 2 миллионами рублей, принадлежащими пожилой жительнице Димитровграда. Потерпевшей сообщили, что денежные средства необходимо передать курьеру якобы для зачисления на «безопасный счёт» — данная схема является распространённым способом мошенничества.Суд поддержал позицию государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 450 тысяч рублей. Помимо этого, с осуждённого взыскан ущерб, причинённый потерпевшей. Приговор вступил в законную силу.