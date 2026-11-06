В Димитровграде по требованию прокуратуры отремонтировали дорогу

Общество 06.11.2026 12:38

Прокуратура Димитровграда провела проверку по обращению местного жителя.Установлено, что руководство МКУ «Городские дороги» не обеспечило надлежащее содержание дороги на пересечении улиц Дрогобычской и Западной — на участке с въездами в ГСК «Автомобилист-15» и «Автомобилист-22». Бездействие создавало угрозу жизни и здоровью людей и негативно влияло на безопасность дорожного движения, что стало основанием для иска в суд, сообщили в прокуратуре Ульяновской области.После вмешательства ведомства дорогу отремонтировали и привели в надлежащее состояние.