В Инзе водитель Kia Rio сбил мальчика у жилого дома

ДТП 03.11.2026 09:51

В Инзе 2 ноября автомобиль Kia Rio сбил юного пешехода мальчика 2024 года рождения. Авария случилась днём возле дома 17 на улице Льва Толстого, ребёнок получил травмы.Как произошло ДТПСтолкновение зафиксировали в 14:55 в районе дома 17 по улице Льва Толстого. За рулём иномарки находился мужчина 1974 года рождения.По предварительным данным ГАИ, ребёнок внезапно оказался на проезжей части перед машиной водитель не успел затормозить.Что с пострадавшимМальчика отвезли в больницу, где ему назначили лечение. Деталей о характере травм в сообщении нет как и информации о том, потребовалась ли ребёнку госпитализация.