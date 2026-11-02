В медучреждения с острой кишечной инфекцией обратились 105 человек за неделю

Медицина 02.11.2026 08:49

По данным эпидемиологического мониторинга, за период с 19 по 25 октября в Ульяновской области отмечено снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) относительно среднемноголетнего уровня (СМУ). В регионе показатель уменьшился на 11,07 %, в Ульяновске — на 9,46 %.Всего по области зарегистрировано 105 случаев ОКИ (9,80 на 100 тысяч населения) против СМУ в 118 случаев (11,02 на 100 тысяч населения). В областном центре выявлено 86 случаев (12,81 на 100 тысяч населения) при СМУ в 95 случаев (14,15 на 100 тысяч населения).По информации специалистов, ни в регионе, ни в Ульяновске вспышек и групповой заболеваемости ОКИ не зафиксировано.