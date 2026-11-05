В Мелекесском районе до конца ноября будет работать бесплатный флюорограф

Медицина 05.11.2026 09:19

Жители Мелекесского района Ульяновской области смогут бесплатно проверить состояние лёгких с помощью передвижного флюорографа. В течение всего ноября мобильный медицинский комплекс будет курсировать по посёлку Мулловка, периодически меняя место дислокации.Согласно данным регионального Минздрава, 5 и 6 ноября обследование можно пройти на улице Некрасова.С 9 по 13 ноября флюорограф будет работать на улице Мусоровой, а 16, 17 и 18 ноября — на улице Клубной.После этого передвижной комплекс переместится на улицу Красноармейскую, где будет принимать пациентов 19 и 20 ноября.Заключительной точкой маршрута станет улица Фабричная — здесь обследование проведут 23, 27 и 30 ноября.Во все перечисленные дни флюорограф будет работать с 8:00 до 14:00.Процедура проводится бесплатно и не требует специальной подготовки. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Результаты обследования будут готовы в течение нескольких минут.