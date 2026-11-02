В Новомалыклинском районе отремонтируют школу 1969 года

Образование 02.11.2026 12:43

29 октября многодетная жительница Новомалыклинского района обратилась к губернатору Ульяновской области Алексею Юрьевичу Русских с просьбой помочь с ремонтом Новочеремшанской средней школы имени Е. И. Столярова, где учатся трое её детей.Здание 1969 года постройки нуждается в капремонте. При поддержке губернатора школу включили в госпрограмму «Развитие образования» на 2027 год. В здании обновят кровлю, фундамент, отмостку, цоколь и крыльцо, отремонтируют системы отопления, водоснабжения и водоотведения, а также закупят современное оборудование и учебные материалы.Алексей Русских поручил администрации района работать с инициативной группой родителей на всех этапах ремонта — они должны участвовать в проверке качества работ и следить за соблюдением графика подрядчиком.«Важно, чтобы родители были включены в этот процесс и вместе с администрацией контролировали качество и сроки ремонта», — отметил губернатор.