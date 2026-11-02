В понедельник в Ульяновске ожидается до +12

Погода 02.11.2026 05:21

В начале новой рабочей недели, 2 ноября, в Ульяновской области ожидается умеренно прохладная погода с переменной облачностью. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, поэтому зонты жителям региона в этот день вряд ли понадобятся.Ветер будет довольно слабым и не доставит особого дискомфорта. В ночные часы его направление останется неустойчивым, а скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. В дневное время ветер приобретёт восточное направление и будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.Температурный фон ожидается типичным для начала ноября. Ночью воздух в области охладится до отметок от -3°С до -8°С. В дневные часы, благодаря переменной облачности и отсутствию осадков, столбики термометров поднимутся до +7°С…+12°С, что сделает погоду достаточно комфортной для прогулок и поездок.В областном центре, городе Ульяновске, температура будет немного отличаться от средних значений по региону. Ночью здесь ожидается от -4°С до -6°С, а днём воздух прогреется до +7°С…+9°С.Стоит отметить, что ночные заморозки и слабый ветер могут способствовать образованию лёгкого тумана или гололедицы на дорогах в утренние часы, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.