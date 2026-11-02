В правительстве Ульяновской области обсудят нацпроект «Туризм и гостеприимство»

Общество 02.11.2026 10:28

2 ноября 2026 года в Ульяновской области начинается тематическая неделя, приуроченная к национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Мероприятие продлится до 11 ноября включительно.В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона, которое проведёт губернатор Алексей Юрьевич Русских, будет заслушан доклад заместителя министра искусства и культурной политики Ульяновской области Дениса Ильина о ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в регионе. Правительство области также примет участие в обсуждении этого вопроса.