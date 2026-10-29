В ритме активного долголетия - досуг бабушек и дедушек Ульяновска

29.10.2026 05:54

Кто сказал, что все развлечения в старости — это просмотр телевизора и лавочки у подъезда? Ульяновские бабушки и дедушки с этим не согласны: в их длинном расписании есть всё: от психолога до танцев. 28 октября, в День бабушек и дедушек, редакция «Мозаики» расскажет, как пожилые люди продлевают молодость души и делают каждый день ярким.Центр социального обслуживанияОбластное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания „Исток“» создан для того, чтобы оказывать всестороннюю поддержку тем, кто в ней особенно нуждается: пожилым людям, инвалидам, детям с ОВЗ и инвалидностью, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Одно из направлений учреждения — центры активного долголетия (ЦАД), про которые мы сегодня и поговорим.Старость — время доживать?Якимова Наталья Александровна, директор ОГБУСО КЦСО «Исток», категорически не согласна с данным утверждением. Цель центров — помочь пожилым людям сохранить здоровье, бодрость духа и социальную активность, с чем они отлично справляются. Как поделилась Наталья Александровна, энергии бабушек и дедушек, которые посещают ЦАДы, можно позавидовать. Даже у некоторых молодых нет столько любви к жизни. «Положительные эмоции и общение продлевают жизнь, это уже давно доказано медиками и психологами. Они дают определенную энергию, всплеск адреналина».Занятия по душеЦентры долголетия посещает огромное количество пенсионеров, а желающих попасть туда — еще больше. Все потому, что старшее поколение очень хочет общения и самореализации, которых, возможно, не хватило раньше, отмечает Наталья Якимова. Направлений в центре много, на любой вкус: психологические занятия, декоративно-прикладное творчество, хореография, вокал, физкультура, поэтому каждый, кто приходит в центр, обязательно находит что-то для себя.«На концерт ко Дню пожилого человека к нам пришел мужчина с клюшкой, еле шел. Когда заиграл рок-н-ролл, он выбросил клюшку со словами „Эх, как я удачно попал!“ и стал танцевать. Вот эта энергия заряжает и дает стимул к жизни».Желание житьКак рассказала директор ОГБУСО КЦСО «Исток», бабушки и дедушки в их центрах заряжены идеями: они сами шьют себе наряды, занимаются гимнастикой, учат стихи и песни, по своей инициативе убирают территорию в парках, вяжут носки, льют свечи. Для них ЦАДы — это второй дом, где они могут не просто пообщаться, но и раскрыть свой творческий потенциал, а также поддержать здоровье. «В День бабушек и дедушек хочу пожелать всем долголетия. Обращаясь к детям и внукам: почаще навещайте своих родителей, бабушек и дедушек, это самое главное, чего им не хватает».Плотникова Светлана Евгеньевна, 80 лет«Жизнь очень изменилась, когда я начала сюда ходить. Улучшилось самочувствие и настроение. Дети молодые, нам друг с другом неинтересно, а здесь все ровесники, все тесно общаемся».Фасхутдинов Роберт Нариманович, 56 лет«Для меня активное долголетие — это когда пожилые люди не сидят в одиночестве, а танцуют, ездят на концерты и мероприятия. Это очень хорошее дело».Карабанова Тамара Викторовна, 78 лет«Я хожу в центр уже 7 лет, тут есть все для нашего здоровья. Нашла друзей, с которыми общаюсь много лет, даже вне „Истока“. А психология и зарядка очень помогают нашему здоровью».Автор: Вероника КрайноваФото: автора