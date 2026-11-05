В Старой Майне наконец-то достраивают новую школу

Образование 05.11.2026 06:48

Школа на 375 мест в Старой Майне готова на 98% — сдать объект планируют к Новому году, а за парты дети могут сесть уже в начале 2026-го. Об этом на аграрном комитете Заксобрания сообщил министр АПК Алексей Леушкин.Строительство началось в апреле 2024 года по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» и должно было завершиться в июне 2025-го. Сроки сдвигались из-за изменений в ПСД, банкротства подрядчика и роста стоимости работ. Стартовая цена контракта составляла 491 млн рублей, сейчас на госзакупках указано 736,7 млн, а общая стоимость «под ключ» с мебелью превысила 900 млн. Из них 420 млн — федеральные средства, 281 млн — региональные, остальное — муниципалитет и внебюджетные источники.В октябре 2026 года в отношении подрядчика — ульяновского ООО «СК Селект» — возбудили дело о банкротстве по иску омской налоговой: компания задолжала 77,8 млн рублей, счета заблокировали на 67,2 млн.Строительство стало для региона «первым блином комом»: в разгар работ потребовалось менять ПСД из-за обновления законодательства, дополнительно изыскали около 300 млн рублей и корректировали решения на месте. Глава аграрного комитета Рамиль Хайруллин рекомендовал сохранить исправленный проект как стандарт для будущих объектов.Руководитель бюджетного комитета Мария Шпак отметила, что из-за срыва сроков ближайшие два года область будет в «красной зоне» федеральной программы. Она предложила разделить ответственность за проект с Минстроем: «Если готовим проект, надо нести ответственность всем вместе. Сейчас же были только героические усилия министерства АПК. Все деньги на достройку снимали с крестьян». По её мнению, перед подготовкой подобных проектов их должен проверять «Облстройзаказчик» — как в случае с Мулловкой, где школа с заявкой на 396 млн обошлась почти в миллиард.Леушкин добавил, что в Старой Майне появились асфальт и тротуары, пройдет озеленение, будет бесплатный Wi-Fi. Для жителей школа станет новым местом притяжения.