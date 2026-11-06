В Ульяновске 7 ноября пройдет последняя сельхозярмарка

Общество 06.11.2026 08:04

В Заволжском районе Ульяновска 7 ноября пройдет заключительная сельскохозяйственная ярмарка сезона. Торговые ряды развернутся на проспекте Ульяновском — на участке между проспектами Созидателей и Ленинского Комсомола. О подготовке мероприятия сообщили в районной администрации.В связи с проведением ярмарки с 3:00 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта на указанном отрезке. Кроме того, остановку у автостанции «Новый город» на время работы ярмарки перенесут к остановке «Проспект Ленинского Комсомола».В торговле примут участие представители 16 муниципальных образований региона. Свою продукцию также представят оптовые и пищевые предприятия, областной потребительский союз, фермеры, садоводы и индивидуальные предприниматели. Покупателям предложат мясо и рыбу, молочные продукты, яйца, сахар, мед, овощи и фрукты.Помощь в доставке покупок пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья окажут сотрудники «Социального такси» и около 50 волонтеров. За порядком на площадке будут следить полицейские и 30 народных дружинников.Для посетителей подготовят выступления творческих коллективов дома культуры «Руслан», а также Старомайнского и Чердаклинского районов. Территориальные общественные самоуправления Заволжья организуют выставки декоративно-прикладного творчества. За консультациями жители смогут обратиться в общественную приемную, а также на площадки центра занятости и социальной защиты населения. 0+