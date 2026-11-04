В Ульяновске доделывают вторую парковку у «Авиастара»

Общество 04.11.2026 06:12

По информации городской администрации, в Заволжском районе Ульяновска продолжается обустройство второй парковочной зоны вблизи предприятия «Авиастар». На данный момент дорожники выполнили асфальтирование примерно 40% от запланированного объёма работ.МБУ «Дорремстрой» действует по поручению главы города Александра Болдакина: подрядчики намерены закончить укладку покрытия до ухудшения погодных условий. Вчера, 2 ноября, специалисты заасфальтировали порядка 40% территории второй дополнительной парковки, рассчитанной на 277 машиномест для сотрудников авиационного завода.Кроме того, для предотвращения гололёда дорожные службы обработали пескосоляной смесью (израсходовано шесть тонн) спуск-подъём на Майской горе, а также второй пусковой комплекс подъезда к Президентскому мосту.