В Ульяновске и Димитровграде завершили программу капремонта лифтов

Общество 02.11.2026 10:28

В Ульяновске и Димитровграде подошла к концу замена 113 лифтов, чей срок эксплуатации достиг 25 лет. Обновление проводилось в 25 многоквартирных домах в рамках программы капремонта на 2026 год. Так, в Ульяновске в 19 зданиях установили 98 новых подъёмников, а в Димитровграде в шести многоэтажках — 15 лифтов. Об этом информирует пресс-служба правительства Ульяновской области.Весь запланированный объём работ выполнен полностью. Оборудование смонтировали, отладили и протестировали, после чего провели техническое освидетельствование и зарегистрировали лифты в территориальном органе Ростехнадзора.На 2027–2028 годы в Ульяновской области намечена замена ещё 500 лифтов. Для ускорения процесса губернатор Алексей Русских решил выделить 200 млн рублей из областного бюджета. Сейчас региональный Фонд модернизации ЖКК составляет список многоквартирных домов, где оборудование обновят с областным софинансированием.