В Ульяновске компанию предупредили за поставку 20 тонн лука из Казахстана

Общество 02.11.2026 05:21

Ульяновская компания ООО «Якорь» получила предостережение от регионального управления Россельхознадзора в связи с нарушением требований карантинного законодательства.В ходе проверки ведомство выяснило, что предприятие не уведомило надзорный орган о прибытии партии свежего лука из Казахстана. Общий вес подкарантинной продукции составил 20 тонн. Нарушение было выявлено в процессе мониторинга поставок с использованием системы ФГИС «Аргус-Фито».Согласно данным контролирующего органа, юридическое лицо не направило извещение о доставке груза, что является отступлением от действующих норм законодательства. Примечательно, что это не единичный случай в текущем году: в период с 12 января по 30 октября компании региона суммарно пять раз несвоевременно подавали сведения о поступлении свежего лука общим объёмом 100 тонн.По каждому из выявленных фактов были оформлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Данная мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение соблюдения установленных правил при последующих поставках продукции.