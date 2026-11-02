В Ульяновске мужчина погиб из-за падения с 9-го этажа

Происшествия 02.11.2026 06:07

В Заволжском районе Ульяновска сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства гибели мужчины. Трагический инцидент произошёл на проспекте Ленинского Комсомола, сообщают местные источники.По предварительным данным, опубликованным очевидцами в социальных сетях, местный житель выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи уже не могли ему помочь — пострадавший скончался на месте до их приезда.В настоящее время на месте работают специалисты. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливается личность погибшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.