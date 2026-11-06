В Ульяновске на 45 тысяч рублей оштрафовали уклониста

Происшествия 06.11.2026 09:46

В Ульяновске 20-летний молодой человек был оштрафован за уклонение от прохождения военной службы. Соответствующее решение принял Засвияжский районный суд.В ходе разбирательства было установлено, что официально не трудоустроенный гражданин в период с мая 2025 по январь 2026 года неоднократно получал повестки из военкомата — как лично, так и под подпись. Несмотря на это, он проигнорировал вызовы и не явился на призывные мероприятия.В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Выслушав позицию гособвинения, суд квалифицировал действия молодого человека по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.