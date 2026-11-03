В Ульяновске на «Ночь искусств» усилят движение трамваев №4 и №22

Общество 03.11.2026 09:31

3 ноября в Ульяновске трамваи №4 и №22 выйдут на линию в усиленном режиме город готовится к всероссийской акции «Ночь искусств», так что горожане смогут без проблем добраться до музеев и других площадок.Трамваи перейдут в усиленный режим3 ноября два трамвайных маршрута Ульяновска №4 и №22 будут работать с дополнительными мерами. Об этом рассказали в МУП «Ульяновскэлектротранс». Причина всероссийская акция «Ночь искусств», которая в этот день пройдёт по всей стране.Что ждёт горожан на площадках акцииКультурные учреждения Ульяновска подготовили к вечеру насыщенную программу: экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы и музыкальные номера. Усиление двух маршрутов призвано упростить горожанам дорогу к площадкам события.Деталей изменений пока нетИнтересно, что предприятие не раскрыло конкретику: сколько вагонов выйдет на линии, с каким интервалом они будут ходить и когда отправится последний рейс - этой информации в сообщении не оказалось.