В Ульяновске назвали адреса незаконных построек, которые снесут

Общество 06.11.2026 07:26

В Ульяновске до конца ноября демонтируют ряд незаконно установленных объектов. В список на снос попали металлические гаражи и павильон шиномонтажа.Как сообщили в городской администрации, до 15 ноября специалисты уберут несанкционированные гаражи рядом с домом № 1 на улице Почтовой. Работы проведёт МБУ «Городская специализированная похоронная служба».Второй объект расположен на улице Станкостроителей, возле дома № 16. Там находится самовольно установленный павильон шиномонтажа — его до 20 ноября планирует демонтировать МУП «Городская теплосеть».Выявление незаконных построек ведётся по поручению главы Ульяновска Александра Болдакина.При этом владельцы смогут вернуть своё имущество. Для этого потребуется подтвердить право собственности и оплатить расходы на демонтаж, перевозку и хранение объектов.