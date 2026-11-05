В Ульяновске ночью на дороги высыпали 10 тонн противогололёдных материалов

Общество 05.11.2026 10:03

Глава Ульяновска Александр Егорович Болдакин сообщил о мерах по борьбе с гололедицей на городских дорогах. В ночную смену на улицы вышли три комбинированные дорожные машины, каждая из которых была загружена десятью тоннами противогололёдных материалов.До начала рабочего дня дорожные службы обработали реагентами и пескосоляной смесью наиболее опасные участки: спуски и подъёмы, мосты и путепроводы, а также сложные отрезки дорог. Цель — предотвратить образование скользкости на проезжей части.По словам мэра, он поручил специалистам не прекращать мониторинг состояния покрытия и днём, а при необходимости — повторить обработку. Болдакин также пожелал горожанам комфортных и безопасных поездок.