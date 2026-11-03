В Ульяновске отремонтировали дорогу после обращения к замгенпрокурора РФ

Власть 03.11.2026 06:20

Житель Ульяновска добился ремонта дороги в посёлке Новосельдинский, пожаловавшись на бездействие местных властей заместителю генерального прокурора России Николаю Шишкину. Работы завершились после прокурорской проверки, сообщает надзорное ведомство.Как развивалась ситуацияНа личном приёме к заместителю генерального прокурора РФ Николаю Шишкину обратился житель Ульяновска. Он рассказал, что автомобильная дорога в посёлке Новосельдинский не ремонтировалась местными властями.Что предпринял замгенпрокурорШишкин поручил прокурору Ульяновской области организовать проверку изложенных в жалобе фактов и принять меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.ИтогПосле прокурорского вмешательства дорогу отремонтировали: её привели в надлежащее эксплуатационное состояние, как отметили в федеральном надзорном ведомстве.