В Ульяновске планируют обновить помещения для авиационных тренажёров

Общество 05.11.2026 13:35

В Ульяновском высшем военном авиационном училище лётчиков прошло обсуждение ремонта помещений, где планируется разместить учебно-тренажёрный комплекс. Об этом проинформировал губернатор Алексей Юрьевич Русских.Он отметил, что укрепление материально-технической базы училища являлось одной из ключевых тем на недавней встрече с заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по военно-политической работе генерал-лейтенантом Игорем Романовым. Помимо этого, рассматриваются вопросы развития спортивной инфраструктуры для курсантов.Губернатор подтвердил готовность региона оказать необходимую поддержку. Стороны также обсудили подготовку к выпуску курсантов, намеченному на середину ноября. Конкретные сроки и стоимость предстоящих ремонтных работ пока не уточняются.