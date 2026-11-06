В Ульяновске пройдет концерт к 260-летию со дня рождения Карамзина

Культура 06.11.2026 12:06

13 ноября в 18:30 во Дворце «Губернаторский» состоится концерт «Граф истории государства Российского» (6+).Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под руководством главного дирижёра Эдуарда Дядюры выступит с программой «Граф истории государства Российского», посвящённой 260-летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина.В концерте примут участие лауреат международных конкурсов, участница телепроекта «Большая опера» Анастасия Сорокина (сопрано, Москва) и обладатель премии «Браво» Александр Краснов (баритон, Москва). В этот вечер за дирижёрский пульт вместе с маэстро Дядюрой встанет Александр Удальцов (Санкт-Петербург). Зрителей ждёт встреча с музыкальными образами, созвучными эпохе Карамзина и его литературному наследию.