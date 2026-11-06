В Ульяновске разыскивают 65-летнего мужчину

Общество 06.11.2026 08:44

В Ульяновске ведутся поиски 65-летнего Валерия Владимировича Паштанова, который пропал без вести. Мужчина 1960 года рождения ушёл 5 ноября 2026 года из Заволжского района города и до настоящего времени не вернулся.Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, лысый, глаза серо-голубого цвета. Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки и чёрную шапку.Всех, кто видел Валерия или располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с инфоргом Натальей (Химера) по телефону: 8-902-129-03-25.