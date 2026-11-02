В Ульяновске следственный изолятор №1 отметил 165-летие

Общество 02.11.2026 12:43

30 октября в ДК «Современник» прошло торжественное собрание, посвященное 165-летию СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области. На мероприятии чествовали сотрудников и ветеранов службы, а также подвели итоги многолетней работы учреждения.С профессиональным праздником коллектив поздравили руководители регионального УФСИН во главе со Станиславом Акимовым, представители областного правительства и Законодательного собрания — Геннадий Неробеев и Василий Гвоздев, руководство Ульяновской городской думы и общественные деятели.Лучшим сотрудникам и ветеранам вручили ведомственные и государственные награды за профессионализм и вклад в развитие уголовно-исполнительной системы. Гости отметили важность преемственности поколений и пожелали личному составу дальнейших успехов.В праздничную программу вошли выступления творческих коллективов, кадетов Карсунской кадетской школы-интерната и самих сотрудников учреждения.