В Ульяновске средняя зарплата выросла до 86 тысяч рублей

Общество 04.11.2026 05:21

С начала 2026 года 295 организаций повысили заработную плату своим сотрудникам. По словам заместителя главы города Александра Ермакова, 29 компаний довели уровень оплаты труда до среднеотраслевых значений, а 266 — до прожиточного минимума и выше.Городская администрация принимает активное участие в этой работе: за год состоялось 72 заседания комиссий по вопросам оплаты труда с представителями 500 организаций. Кроме того, городские службы совершили 400 выездов на предприятия и заключили 76 соглашений о повышении зарплат как минимум на 15%. Эти меры охватят порядка 1,5 тысячи работников и могут обеспечить бюджету дополнительные 4 млн рублей за счёт НДФЛ.Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Ульяновска в первом полугодии 2026 года составила 86 485 рублей, что на 11% превышает показатель прошлого года. Глава города Александр Болдакин поставил задачу обеспечивать ежегодный рост зарплат на уровне не ниже 15%.