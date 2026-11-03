В Ульяновске у иностранцев изъяли свыше 175 граммов запрещённых веществ

Происшествия 03.11.2026 13:26

В Ульяновске транспортные полицейские задержали четырёх иностранцев, которых подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков. У них изъято около 176 граммов запрещённых веществ — мефедрона и производного N-метилэфедрона. По факту возбуждены уголовные дела, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Ульяновский ЛО МВД России на транспорте.Операция у станции Ульяновск-ЦентральныйВ сентябре–октябре 2026 года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Ульяновского ЛО МВД России на транспорте в рамках оперативных мероприятий установили четырёх иностранных граждан, причастных, по версии следствия, к незаконному обороту запрещённых веществ.Первым задержали 27-летнего иностранца — рядом с железнодорожными путями станции Ульяновск-Центральный. При личном досмотре у него нашли 15 свёртков с производным N-метилэфедрона общим весом свыше 27 граммов. Состав вещества подтвердили физико-химическим исследованием эксперты криминалистического отделения транспортной полиции. Ещё два свёртка с мефедроном весом более двух граммов изъяли при обыске по месту проживания задержанного.Заказ на сбыт поступил из-за границыКак удалось выяснить в ходе расследования, мужчина получил через интернет, находясь у себя на родине, предложение заняться распространением запрещённых веществ на территории Ульяновска.Оптовые закладки мефедронаПозже стражи порядка выявили ещё трёх иностранцев — 42-летнего, 36-летнего и 35-летнего. У двух первых обнаружили мастер-клады с мефедроном — более 58 и более 60 граммов соответственно. У самого младшего фигуранта изъяли оптовую закладку с производным N-метилэфедрона весом свыше 28 граммов.Чему грозит задержанным статьяВозбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.