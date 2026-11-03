В Ульяновске утвердили тарифы на снос деревьев, озеленение и уборку снега на 2027 год

ЖКХ 03.11.2026 12:35

Администрация Ульяновска определила расценки на платные услуги Городского центра по благоустройству и озеленению. Постановление подписал мэр Александр Егорович Болдакин, новые цены заработают с 1 января 2027 года. В прейскурант вошли как сезонные работы — от стрижки изгородей до расчистки наледи, — так и эвакуация брошенных автомобилей. Почистить 100 квадратных метров дорожек от льда будет стоить 633 рубля, а увезти разукомплектованную машину — 5980 рублей.Кому и что будут продаватьУслуги городского предприятия разделили на две категории: для частных жителей и для организаций. Расценки охватывают широкий спектр работ — от удаления аварийных деревьев и формирования живых изгородей до вывоза автохлама и зимней уборки территорий.Самое дорогое — дуб над проводамиПиком ценовой сетки стала валка старых и опасных деревьев. Дороже всего обойдется спил твердолиственных пород — дуба или ясеня — диаметром свыше 30 сантиметров в ситуации, когда кроны нависают над линиями электропередач. Частникам такой кубометр складочной древесины обойдется в 6112 рублей, юридическим лицам — в 5010 рублей без НДС.Проще обойдется работа с мягкими породами: липа или осина, растущая в тесном дворе, обойдется физлицу примерно в 1983 рубля за кубометр. А за глубокую обрезку кроны одного крупного дерева специалисты центра попросят от 2143 до 2409 рублей.Красота вокруг дома и офиса — за отдельные деньгиОтдельный раздел прейскуранта посвящен благоустройству. Уход за квадратным метром обычного газона в теплый сезон оценили в 280 рублей для горожан, партерный газон обойдется дороже — в 563 рубля.Бригада озеленителей посадит кустарник за 137 рублей — правда, сам саженец в эту сумму не входит. Разработка дизайн-проекта цветника стоит 3288 рублей за каждые 10 квадратных метров.Зимние работы и эвакуация автохламаВ документе отдельным блоком вынесены зимние коммунальные услуги и спецтехника. Ручная расчистка дорожек от наледи и примороженного снега стоит 633 рубля за 100 квадратных метров.За вывоз брошенного и разукомплектованного автомобиля с дворовой территории ответственность возьмет тяжелый КамАЗ «Чайка-сервис»: коммерческая эвакуация обойдется заказчику в 5980 рублей за одну машину.