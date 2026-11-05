В Ульяновске водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю

Общество 05.11.2026 07:40

По сообщению синоптиков, в ближайшие дни в Ульяновской области ожидается похолодание: местами пройдут кратковременные дожди и снег. При отрицательных температурах на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.Областная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости заменить летние шины на зимние. Эксплуатация летней резины в условиях похолодания и осадков крайне опасна: из-за льда сцепление с дорогой значительно ухудшается, что может привести к заносу и другим неприятным последствиям.В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными и предельно внимательными, а также с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения.