В Ульяновске возле автовокзала на улице Полбина запретили стоянку

Общество 03.11.2026 12:28

В районе автовокзала по улице Полбина, 48 в Ульяновске теперь нельзя оставлять автомобиль на стоянке. Новые дорожные знаки установили 3 ноября, об этом сообщило МБУ «Правый берег».Что решили власти29 октября на выездном совещании областного министерства транспорта было согласовано изменение схемы организации движения на участке у автовокзала (Полбина, 48). По её итогам появился запрет на стоянку в этой зоне.Что изменилось на дорогеСегодня, 3 ноября, сотрудники «Правого берега» разместили знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.2.3 «Зона действия» строго по утверждённой схеме.Что делать водителямАвтомобилистам советуют внимательно следить за знаками на этом отрезке дороги и выполнять их требования, чтобы не получить штраф.