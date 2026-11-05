В Ульяновске ввели новые правила для электросамокатов

Общество 05.11.2026 12:07

В Ульяновске утверждены обновлённые правила парковки и использования средств индивидуальной мобильности. Согласно новым требованиям, оставлять самокаты запрещено рядом со школами и больницами, на газонах, а также в местах, где они создают помехи для пешеходов.Под запрет попала парковка на детских площадках, мостах, велодорожках и проезжей части. Кроме того, устройства нельзя размещать ближе пяти метров от остановок общественного транспорта и десяти метров от входов в образовательные и медицинские учреждения.При парковке на тротуарах для прохода пешеходов должно оставаться не менее полутора метров свободного пространства. Также запрещено прислонять самокаты к столбам, дорожным знакам и ограждениям.За нарушение правил парковки самокат могут эвакуировать на специализированную площадку. Чтобы вернуть устройство, владельцу придётся компенсировать расходы на перемещение и хранение.Изменения затронут и сферу проката: воспользоваться арендованными самокатами смогут только совершеннолетние пользователи. Возраст планируется подтверждать через мессенджер MAX.Помимо этого, в городе вводятся ограничения скоростного режима, а передвижение на СИМ в парках и скверах будет запрещено.На данный момент в Ульяновске действует переходный период. В полном объёме новые правила начнут применяться со следующего сезона.