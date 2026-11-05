В Ульяновске выпускники предпочитают получать высшее образование дома

Образование 05.11.2026 05:22

Всё больше молодых людей в Ульяновске остаются получать высшее образование в родном регионе. Причины весомые: сильные вузы, практическая подготовка, понятные перспективы трудоустройства и комфортная атмосфера. В области готовят специалистов по самым востребованным направлениям — от юриспруденции и педагогики до инженерии и атомных технологий. Мы поговорили с первокурсниками, которые осознанно сделали этот выбор, сообщает КП-Ульяновск.Елизавета Баскакова, УлГУ: Выпускница лицея №45 при УлГТУ, высокобалльница ЕГЭ и серебряная медалистка мечтает о карьере юриста. Сначала рассматривала Саратовскую юридическую академию, но выбрала УлГУ. «Университет славится сильным преподавательским составом, практикой и историями успеха выпускников. К тому же это опорный вуз региона». Поступление было волнительным — конкурс высокий, бюджетное место единственное. Но сомнения развеялись с началом учёбы: «В нашем городе можно получить очень достойное образование. Домашняя атмосфера, семья, друзья и факультет в центре города помогают уверенно идти к цели».Данис Садыков, УлГУ: Выпускник школы №81 полюбил географию с первого урока и определился с вузом ещё в 8 классе. На ЕГЭ набрал 95 баллов. Родители предлагали Москву, Казань или Уфу, но он выбрал естественно-географический факультет УлГУ. «Я точно знаю, что это тот университет, где хочу получить образование. Учусь на учителя географии и педагога дополнительного образования в области экологии — новое и востребованное направление». Особенно ждёт полевой практики: «Будни на факультете — это регулярные выезды, возможность лучше узнать родную область. Именно этот фактор во многом определил моё решение».Ярослав Миндель, УлГТУ: С политехом его сроднили лицей при УлГТУ и радиотехнический кружок. «Ульяновский политех — сильный вуз с отличной базой. Он давно стал мне родным: я знал, как здесь всё устроено и что он может мне дать». Столичные вузы не рассматривал: «Ничто не мешает строить карьеру и реализовывать мечты как в Ульяновске, так и в любом другом городе». Учёбой доволен: «Мне повезло с курсом, учиться интересно — здесь моя стихия: много физики, черчения и профильных дисциплин».Максим Мастрюков, ДИТИ НИЯУ МИФИ: Золотой медалист из Димитровграда выбрал направление «Ядерные реакторы». «Живу в региональной ядерной столице, здесь расположен НИИАР, и мне всегда было интересно, что там происходит. Преподаватели впечатлили — интересно рассказывали о перспективах и трудоустройстве». Документы подавал в Уфу, Самару и Казань, но передумал: «У меня есть возможность получить хорошее образование и интересную специальность в родном городе, рядом с домом. Нагрузка серьёзная, но я ни о чём не жалею».