В Ульяновске закупили три новых самосвала для уборки снега

Общество 06.11.2026 11:04

Автопарк ульяновского «Дорремстроя» пополнился тремя самосвалами МАЗ. Зимой они будут вывозить снег с улиц, летом — использоваться в ремонте дорог. О поступлении техники сообщил мэр Александр Болдакин: машины приобрели при поддержке губернатора Алексея Русских.Каждый самосвал рассчитан на 20 тонн груза и оснащён автономным подогревателем двигателя и современными системами управления. Водители уже оценили удобство техники.За последние два года город закупил 11 единиц дорожной спецтехники, включая грейдеры, погрузчики, фрезу и роторную машину; самосвалы обновляли в последний раз в 2019 году. До конца 2026 года в Ульяновск поступит новый экскаватор, а план закупок на 2027 год уже готовится.