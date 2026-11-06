В ульяновской колонии начали выпускать лежанки для кошек и собак

Общество 06.11.2026 11:44

В исправительной колонии № 2 Ульяновской области освоили новое направление производства — осуждённые начали изготавливать лежанки для домашних животных. Это изделие пополнило уже выпускаемый колонией ассортимент, в котором присутствуют мебель, спецодежда и металлоизделия.Производство налажено в действующих цехах. В процессе изготовления мест для питомцев осуждённые приобретают навыки точного раскроя, работы на швейном оборудовании, подбора тканей и контроля качества готовой продукции.Расширение номенклатуры выпускаемых товаров в ИК-2 повышает производственный потенциал учреждения и содействует социальной адаптации осуждённых.