В Ульяновской области 3 ноября объявлен «жёлтый» уровень опасности

Общество 03.11.2026 05:56

Главное управление МЧС России по Ульяновской области предупреждает: 3 ноября в регионе и Ульяновске ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности. Днём и вечером местами сохранится туман с видимостью 500 метров и меньше. ГУ МЧС также не исключает на этой неделе аварии на объектах ЖКХ и энергоснабжения, природные пожары и ДТП.Что говорят синоптикиПрогноз подготовлен на основе данных Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Приволжское УГМС». По его данным, туман накроет регион во второй половине дня и вечером 3 ноября и станет причиной резкого ухудшения видимости до 500 метров и менее.Как вести себя за рулём в туманеСпасатели напоминают водителям базовые правила движения в условиях тумана:не перестраиваться лишний раз, не обгонять и не опережать другие машины: большинство аварий в тумане случается именно с транспортом, идущим впереди;держать дистанцию больше привычной - туман зрительно искажает расстояния, и то, что кажется далёким, на деле оказывается совсем близко;снижать скорость: она должна быть ниже, чем в ясную погоду, а тормозной путь укладываться в пределы видимости.Советы МЧС для ненастной погодыОсновные трудности зимой и осенью испытывают водители: видимость падает, дорога становится скользкой, отсюда заносы и потеря управления. Спасатели призывают быть предельно внимательными на трассах, соблюдать ПДД и скоростной режим, чаще проверять техническое состояние автомобиля и по возможности отложить дальние поездки.Перед выездом на загородную трассу важно убедиться, что резина соответствует дорожным условиям. В пути следует управлять машиной осторожно, учитывая интенсивность движения, состояние автомобиля и груза, а также дорожную и природную обстановку.Куда обращатьсяОфициальный портал ведомства Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Ульяновской области: 8 (8422) 39-99-99. Берегите себя и своих близких!