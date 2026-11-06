В Ульяновской области 6 ноября ожидается снег и гололедица

Погода 06.11.2026 05:20

В дневные часы 6 ноября столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов, 7 ноября — от −2 до +3.В пятницу, 6 ноября, будет облачно, днём пройдёт небольшой снег, местами переходящий в мокрый. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. В Ульяновске днём ожидается от +1 до +3 градусов. Утром на отдельных участках дорог образуется гололедица.В субботу, 7 ноября, ночью и днём сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег, местами умеренный. Температура опустится до −1…−6 градусов. Скорость западного ветра составит 2–7 м/с.Днём синоптики прогнозируют небольшой снег и мокрый снег. Ветер сменится на северо-западный и усилится до 4–9 м/с. На дорогах местами сохранится гололедица.