Общество 27.11.2026 09:29

В Ульяновской области установили базовые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, задержанных за нарушения ПДД. Эти расценки станут стартовой точкой для аукционов — по их итогам определят итоговые цены услуг.Тарифы дифференцированы по категориям транспорта и его массе, все суммы включают НДС.Для легковых авто и машин категории D массой до 3,5 тонны (категория B) стоимость эвакуации составит 3510 рублей, хранение — 69 рублей в час.Владельцам мотоциклов и другой техники категории А придётся рассчитывать на меньшие суммы: эвакуация — 1755 рублей, хранение — 34 рубля в час.Более тяжёлый транспорт (автомобили категории D свыше 3,5 тонн, а также категории C и E) эвакуируют по тарифу 7019 рублей, час хранения обойдётся в 138 рублей.Максимальные расценки предусмотрены для негабаритного транспорта: эвакуация — 10 529 рублей за единицу, хранение — 207 рублей в час.Важно, что указанные суммы — это предельные начальные цены для торгов. Аукционы проводят по схеме на понижение, поэтому итоговая стоимость услуг может оказаться ниже базового уровня.