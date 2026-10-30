В Ульяновской области идет приём заявок на премию «Шапка Мономаха»

Культура 30.10.2026 14:03

Материалы принимаются в электронном формате либо в бумажном виде по адресу: Ульяновск, переулок Карамзина, 3/2 (приёмная).Премия учреждена в 1997 году по инициативе историко-краеведческого журнала «Мономах». Изначально она существовала как Гран-при «Человек Года» и присуждалась за заслуги в продвижении культуры, нравственности и духовности. С 2009 года премия обрела современное название, денежное вознаграждение и дополнительные номинации.В 2026 году лауреатов определят в трёх номинациях:«За заслуги в области региональной историографии»;«За заслуги в области краеведения»;«За вклад в продвижение истории малой родины».Кроме того, будет вручён Гран-при «Шапка Мономаха». Его присудят за значимые исследования в сфере региональной историографии и естественных наук, повлиявшие на развитие краеведения, а также за активную общественную деятельность и поддержку организаций, работающих в этой области.