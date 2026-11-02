В Ульяновской области идёт развитие ИТ-отрасли

Общество 02.11.2026 08:49

В нашем регионе работают 1 730 ИТ-организаций и ИП — на 8% больше, чем годом ранее. В отрасли заняты 7 050 человек.В области Минцифры России аккредитованы 160 ИТ-компаний, ещё 50 имеют права на 96 программных продуктов из Единого реестра российского ПО.За первое полугодие 2026 года налоговые поступления от ИТ-отрасли составили 1,18 млрд рублей (+14% к аналогичному периоду 2026 года). По итогам 2025-го в бюджет поступило 2,4 млрд рублей.Для развития отрасли в Ульяновской области действуют региональные меры поддержки в рамках нацпроекта «Экономика данных»: налоговые льготы и помощь при покупке жилья.