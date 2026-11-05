В Ульяновской области нашли 89 нарушений при применении пестицидов

Происшествия 05.11.2026 14:55

С начала года по 31 октября специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области выявили в Ульяновской области 89 случаев несоблюдения регламентов использования пестицидов и агрохимикатов при возделывании сельскохозяйственных культур.Нарушения были зафиксированы в ходе мониторинга федеральной государственной информационной системы «Сатурн».В частности, 27 октября инспекторы проверили деятельность индивидуального предпринимателя, занимающегося выращиванием озимой пшеницы в Карсунском районе.В ходе проверки установлено, что предприниматель применял препарат «Еврошанс». По данным «Реестра пестицидов и агрохимикатов», разрешённых к применению на территории России, данный препарат допускается использовать только на подсолнечнике. Специалисты объявили аграрию предостережение.