В Ульяновской области прошла проверка мяса

Общество 29.10.2026 13:19

В III квартале 2026 года Роспотребнадзор проверил мясную продукцию в Ульяновской области. Микробиологическим требованиям не соответствовали 3 из 114 образцов, физико-химическим — 1 из 25. Доля нарушений составила 2,6% и 4% соответственно. Ещё 33 образца исследовали на санитарно-химические показатели, 18 — на паразитов, 3 — на радиологию, 20 — на антибиотики; отклонений не выявили.Предприятиям с нарушениями выдали предписания об устранении, а должностным лицам — представления о принятии мер против причин правонарушений.Покупателям рекомендуют приобретать мясные продукты в организованных торговых точках, проверять условия хранения и маркировку (сведения о продукте, сроке годности, изготовителе). Информация должна быть разборчивой и достоверной.