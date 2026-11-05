В Ульяновской области стартовал «Большой этнографический диктант»

Общество 05.11.2026 10:57

В диктанте участвовали представители татарской общественности, которых возглавил председатель региональной татарской автономии Рамис Сафин.На выполнение заданий отведено 45 минут, максимальная оценка — 100 баллов. Тестовые блоки разделены по возрастным категориям: участники младше 16 лет отвечают на 20 вопросов федерального уровня, а граждане старше 16 лет — на 30. В этом году особенностью диктанта стали специальные видеовопросы, приуроченные к Году единства народов России. Их задавали участникам представители различных народов страны, а также участники специальной военной операции.Результаты международной просветительской акции будут объявлены 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Присоединиться к диктанту можно подав заявку по телефону: (8422) 21-40-59 (региональный координатор диктанта Ирина Эвальдовна Матюнина).